CONI | Malagò rieletto presidente per la terza volta | «Non mi risparmierò»

Giovanni Malagò ha stato rieletto presidente del CONI per la terza volta consecutiva Giovanni Malagò sarà alla guida dello sport anche ne quadriennio 2021-2024. Il presidente dà così il via al suo terzo mandato consecutivo a capo del CONI. Il presidente uscente ha ricevuto 55 voti, contro i 13 voti di Renato Di Rocco e uno ad Antonella Bellutti, oltre a una scheda bianca e a una scheda nulla. «Non mi risparmierò per ripagare chi mi ha espresso fiducia e anche chi ha votato gli sfidanti, voglio continuare a onorare un mondo che sento il mio e per il quale ho preso un impegno che ho dimostrato di rispettare. Per me non esiste un ruolo più bello di quello di presidente del CONI».

Sport, Giovanni Malagò confermato presidente del Coni Genova " Giovanni Malagò sarà il presidente del Coni per il prossimo quadriennio . Per il numero uno dello sport italiano si tratta del terzo mandato, dopo le elezioni del 2013 e la conferma del 2017.

Coni, UFFICIALE: Malagò rielletto presidente con la maggioranza assoluta: 'C'è tempesta, ma combatterò' Quello di Malagò sarà il suo ultimo mandato dato che non potrà da statuto essere rieletto nuovamente e lo stesso presidente del Coni lo ha confermato con le sue prime parole da rieletto: 'Sarà il mio ultimo mandato'.

Genova " Giovanni Malagò sarà il presidente del Coni per il prossimo quadriennio . Per il numero uno dello sport italiano si tratta del terzo mandato, dopo le elezioni del 2013 e la conferma del 2017. Quello di Malagò sarà il suo ultimo mandato dato che non potrà da statuto essere rieletto nuovamente e lo stesso presidente del Coni lo ha confermato con le sue prime parole da rieletto.