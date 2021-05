Coni: Malagò rieletto per il terzo mandato, 3° Presidente più longevo nella storia (2) (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Figlio di Vincenzo Malagò, per anni VicePresidente della Roma, e pronipote dell'ex ministro Pietro Campilli, Giovanni Malagò respira sport da sempre: fin da giovane pratica diversi sport, su tutti il calcio a 5, disciplina nella quale si distingue vincendo 3 scudetti con la Roma Rcb (a cavallo tra il 1988 e il 1991) e 4 Coppe Italia con il Circolo Canottieri Aniene. Nel 1982 prende parte, con la Nazionale italiana, al primo Mondiale di calcio a 5 tenutosi in Brasile. Come dirigente sportivo, diventa Presidente del Circolo Canottieri Aniene nel 1997; nel 1998 viene nominato Presidente del comitato organizzatore dei Campionati Internazionali d'Italia, mentre dal 2000 al 2001 è Presidente della Virtus Roma (dopo esserne stato amministratore delegato). Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Figlio di Vincenzo, per anni Vicedella Roma, e pronipote dell'ex ministro Pietro Campilli, Giovannirespira sport da sempre: fin da giovane pratica diversi sport, su tutti il calcio a 5, disciplinaquale si distingue vincendo 3 scudetti con la Roma Rcb (a cavallo tra il 1988 e il 1991) e 4 Coppe Italia con il Circolo Canottieri Aniene. Nel 1982 prende parte, con la Nazionale italiana, al primo Mondiale di calcio a 5 tenutosi in Brasile. Come dirigente sportivo, diventadel Circolo Canottieri Aniene nel 1997; nel 1998 viene nominatodel comitato organizzatore dei Campionati Internazionali d'Italia, mentre dal 2000 al 2001 èdella Virtus Roma (dopo esserne stato amministratore delegato). Nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Coni Malagò Sport, Giovanni Malagò confermato presidente del Coni Genova " Giovanni Malagò sarà il presidente del Coni per il prossimo quadriennio . Per il numero uno dello sport italiano si tratta del terzo mandato, dopo le elezioni del 2013 e la conferma del 2017. L'urna ha ...

Coni, UFFICIALE: Malagò rielletto presidente con la maggioranza assoluta: 'C'è tempesta, ma combatterò' Quello di Malagò sarà il suo ultimo mandato dato che non potrà da statuto essere rieletto nuovamente e lo stesso presidente del Coni lo ha confermato con le sue prime parole da rieletto: 'Sarà il ...

