Coni | Giovanni Malagò eletto per la terza volta presidente | ora il suo regno si fa quasi eterno

(Di giovedì 13 maggio 2021) Altri quattro anni alla guida del. E poi ancora a capo dei Giochi di Milano-Cortina.quindici anni da padrone assoluto dello sport italiano. Ildicontinua: è stato appena riper la, fino al 2024, alla presidenza del Comitato olimpico italiano. Grazie all’ex ministro Luca Lotti, che con uno degli ultimissimi atti del governo Pd gli regalò un terzo un mandato, in passato proibito dalla norme. Nonostante i tentativi di Giancarlo Giorgetti e Vincenzo Spadafora di mandarlo a casa, o quantomeno costringerlo a rinunciare ad una delle due cariche, tutto inutile.restaper sempre. Le elezioni – eccezionalmente a Milano e non a Roma, ...

13.30, Malagò confermato presidenteMalagò, come da pronostico, è stato confermato alla presidenza delper il prossimo quadriennio olimpico. Il numero uno dello sport nazionale,in carica ...dal nostro inviato - MILANOMalagò è ancora il presidente del. Il numero uno uscente è stato confermato per quello che sarà il suo terzo e ultimo mandato alla guida del Comitato olimpico. Quasi un plebiscito ...Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "A Giovanni Malagò ed ai neo eletti membri della Giunta Nazionale Coni rivolgo i complimenti ed i sinceri auguri di buon lavoro. Adesso, come in una squadra in cui ciascuno ...Così il presidente della Regione. Luca Zaia, commenta la conferma alla guida del Coni del Presidente uscente, Giovanni Malagò. “”Continueremo a fare squadra – aggiunge Zaia – come nella cavalcata vinc ...