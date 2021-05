(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto per ladi Giovannialla presidenza del. Ha dimostrato di essere la migliorper loin questi ultimi e delicati anni". Il presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe, commenta così all'Adnkronos ladi Giovannialla presidenza del. "Il presidente si è battuto come un leone contro una riforma sbagliata e incompleta in difesa dell'autonomia dello-prosegue-. Speriamo che nel prossimo quadriennio si torni a parlare di più die meno di politica".

Advertising

TV7Benevento : Coni: Abbagnale, 'ok conferma Malagò, è guida migliore sport italiano'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Abbagnale

Affaritaliani.it

... hanno scritto al presidente italiano Giuseppele federazioni di Australia, Irlanda, Gran ... Filippo Mondelli, primo a destra, e gli azzurri con lui campioni del mondo premiati dala ...... la sottosegretaria Valentina Vezzali, il presidente delGiovanni Malagó, il segretario ... Presente per la Federazione Italiana Canottaggio il Presidente Giuseppecon parte del consiglio ...Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto per la conferma di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni. Ha dimostrato di essere la miglior guida per lo sport italiano in questi ultimi e del ...03 MAG - Una folla silenziosa e commossa ha salutato per l'ultima volta a Cernobbio Filippo Mondelli, il campione del mondo di canottaggio morto a soli 26 anni per un male incurabile. I funerali si so ...