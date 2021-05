Concorsi, titoli ed esperienze valutabili solo per posizioni specifiche e peseranno non oltre un terzo sul punteggio. Emendamento M5S (Di giovedì 13 maggio 2021) "Ho seguito e perorato fin dall'inizio la causa dei Concorsisti italiani, giovani e meno giovani, che rischiavano di essere tagliati fuori dalla famigerata norma Brunetta. Per questo accolgo con grande gioia l'approvazione di un Emendamento fortemento voluto dal Movimento 5 Stelle che introduce quegli aggiustamenti necessari per bilanciare celerità e merito ma senza discriminare nessuno". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021) "Ho seguito e perorato fin dall'inizio la causa deisti italiani, giovani e meno giovani, che rischiavano di essere tagliati fuori dalla famigerata norma Brunetta. Per questo accolgo con grande gioia l'approvazione di unfortemento voluto dal Movimento 5 Stelle che introduce quegli aggiustamenti necessari per bilanciare celerità e merito ma senza discriminare nessuno". L'articolo .

Advertising

DaniloToninelli : Approvata modifica a norma Brunetta su concorsi. Titoli ed esperienze valutabili solo per posizioni specifiche e pe… - ilgattoromy1 : RT @DaniloToninelli: Approvata modifica a norma Brunetta su concorsi. Titoli ed esperienze valutabili solo per posizioni specifiche e peser… - raffo1900 : RT @DaniloToninelli: Approvata modifica a norma Brunetta su concorsi. Titoli ed esperienze valutabili solo per posizioni specifiche e peser… - zazoomblog : Concorsi la valutazione per titoli solo per profili ad elevata specializzazione tecnica. Emendamento M5S -… - talismanogiada : RT @DaniloToninelli: Approvata modifica a norma Brunetta su concorsi. Titoli ed esperienze valutabili solo per posizioni specifiche e peser… -