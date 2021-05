Come sta la ragazza in overdose da vaccino? “Beve 7 litri d’acqua al giorno e…” (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – “Beve 7 litri d’acqua al giorno ma è disidratata e forse dovrà rifare il vaccino”: la ragazza di Massa a cui hanno iniettato forse un intero flacone di Pfizer è in cura privatamente dal professor Fabrizio Pregliasco. La ragazza di Massa che ha ricevuto per sbaglio una overdose di vaccino La studentessa a cui per sbaglio è stata iniettata una “overdose” di vaccino anti-Covid nonostante stia Bevendo tantissima acqua continua ad essere disidratata. E’ l’effetto delle troppe dosi di Pfizer: sei secondo il referto iniziale, quattro secondo l’ospedale di Massa dopo alcuni accertamenti. La studentessa universitaria di 23 anni, già laureata con la triennale in Psicologia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – “alma è disidratata e forse dovrà rifare il”: ladi Massa a cui hanno iniettato forse un intero flacone di Pfizer è in cura privatamente dal professor Fabrizio Pregliasco. Ladi Massa che ha ricevuto per sbaglio unadiLa studentessa a cui per sbaglio è stata iniettata una “” dianti-Covid nonostante stiando tantissima acqua continua ad essere disidratata. E’ l’effetto delle troppe dosi di Pfizer: sei secondo il referto iniziale, quattro secondo l’ospedale di Massa dopo alcuni accertamenti. La studentessa universitaria di 23 anni, già laureata con la triennale in Psicologia ...

