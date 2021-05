Come si chiamerà la figlia di Harry e Meghan (Di giovedì 13 maggio 2021) I Sussex chiameranno la loro bambina Philippa in onore del defunto nonno di Harry. Ne sono convinti gli scommettitori britannici. Da quando il duca di Edimburgo è morto, la casa di scommesse Ladbrokes ha visto crescere di continuo le puntate sull’insolito nome, che al momento viene dato 3/1 (segno che le probabilità che Harry e Meghan Markle chiamino proprio così la secondogenita sono ritenute alte). «Le puntate su Philippa non mostrano segni di rallentamento», ha spiegato a People Jessica O’Reilly di Ladbrokes. «Quindi abbiamo dovuto ridurre le quote». Se i Sussex, attraverso il nome della bimba in arrivo, decidessero di rendere omaggio al duca di Edimburgo, non sarebbero i primi royal a farlo. Le cugine di Harry, la principessa Eugenie e Zara Tindall, hanno entrambe reso omaggio al nonno, quando ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 maggio 2021) I Sussex chiameranno la loro bambina Philippa in onore del defunto nonno di. Ne sono convinti gli scommettitori britannici. Da quando il duca di Edimburgo è morto, la casa di scommesse Ladbrokes ha visto crescere di continuo le puntate sull’insolito nome, che al momento viene dato 3/1 (segno che le probabilità cheMarkle chiamino proprio così la secondogenita sono ritenute alte). «Le puntate su Philippa non mostrano segni di rallentamento», ha spiegato a People Jessica O’Reilly di Ladbrokes. «Quindi abbiamo dovuto ridurre le quote». Se i Sussex, attraverso il nome della bimba in arrivo, decidessero di rendere omaggio al duca di Edimburgo, non sarebbero i primi royal a farlo. Le cugine di, la principessa Eugenie e Zara Tindall, hanno entrambe reso omaggio al nonno, quando ...

