Come arredare un soggiorno piccolo

Oggi Come oggi, sono sempre più diffusi, sia per motivi economici sia per scelte legate alla vita privata, gli appartamenti piccoli. Questo porta molte persone a trovarsi davanti all'esigenza di arredare al meglio un soggiorno di estensione contenuta. Quali sono i consigli migliori da seguire in questo caso? Scopriamone alcuni nelle prossime righe. Divano contro la parete? Sì, grazie! Una dritta tanto semplice quanto importante per arredare nel migliore dei modi un ambiente living piccolo prevede il fatto di porre attenzione a Come si sistema il divano. Un'ottima idea al proposito consiste nel posizionarlo contro la parete. In generale, è meglio optare per un divano componibile, in grado di adattarsi alla perfezione allo spazio del living, in molti casi la prima zona dell'abitazione a ...

