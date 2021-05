Colori delle Regioni: chi passerà in zona arancione (o rossa) da lunedì 17 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Colori delle Regioni, si avvicina l’atteso report della cabina di regia sulla base del quale ogni venerdì si determinano gli eventuali passaggi da una zona all’altra per i territori. A tenere banco in questi ultimi giorni è stata in particolare la questione riguardante il parametro RT – che si riferisce ad oltre 15 giorni prima della pubblicazione settimanale dei dati – e il peso che rivestirà nelle decisioni finali. Molte Regioni infatti, sebbene con una situazione “in tempo reale” ampiamente sotto controllo, rischiano un paradossale passaggio in zona arancione. E tra queste c’è anche il Lazio. Leggi anche: Lazio zona gialla o arancione da lunedì 17 maggio? Ecco cosa dicono i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021), si avvicina l’atteso report della cabina di regia sulla base del quale ogni venerdì si determinano gli eventuali passaggi da unaall’altra per i territori. A tenere banco in questi ultimi giorni è stata in particolare la questione riguardante il parametro RT – che si riferisce ad oltre 15 giorni prima della pubblicazione settimanale dei dati – e il peso che rivestirà nelle decisioni finali. Molteinfatti, sebbene con una situazione “in tempo reale” ampiamente sotto controllo, rischiano un paradossale passaggio in. E tra queste c’è anche il Lazio. Leggi anche: Laziogialla oda17? Ecco cosa dicono i ...

