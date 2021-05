Colombia | l’immagine di un paese in fermento | cosa c’è dietro alle proteste

Leggi su zon

(Di giovedì 13 maggio 2021) In piena pandemia le strade dellasi riempiono di manifestanti: ma lesono solo il risultato di tensioni già esistentiin preda al caos, esplode il calderone di tensioni accumulate negli ultimi anni. Le strade deloccupate dai manifestanti sono il sintomo di un qualmolto più grande di una semplice protesta per una riforma fiscale non condivisa. Governo con una fiducia ai minimi storici, disuguaglianze, crollo del Pil dovuto al periodo pandemico, corruzione e narcotraffico stanno mettendo a dura prova il. A tutto ciò si aggiunge l’ultimo tentativo di riforma fiscale che l’esecutivo ha cercato di approvare, ma le cose non sono andate come previsto. Riforma fiscale, l’arma a doppio taglio di Duque “Quando il popolo scende in piazza ...