(Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - E' disponibile nelle farmacie della Penisola un nuovo'made in Italy' per la prevenzione e il trattamento dell'infiammazione e per la prevenzione dell'infezione associata alla chirurgia dellanegli adulti. Il farmaco, sviluppato da Ntc, è il primo che associa l'antibiotico fluorochinolonico ad ampio spettro levofloxacina al desametasone, cortisonico di riferimento in oftalmologia. Il prodotto, riferisce l'azienda,ladi somministrazione dellal'operazione. "Laè uno degli interventi più eseguiti al mondo e negli anni la tecnica operatoria ha fatto passi da gigante, diventando sempre più precisa e accurata - spiega Edoardo Ligabue, coordinatore Servizio di Oculistica e ...

Advertising

fisco24_info : Collirio italiano dimezza durata terapia dopo intervento cataratta: Da Ntc il primo mix tra l'antibiotico levofloxa… - giornaleradiofm : Salute: Farmaci: cataratta, collirio italiano dimezza durata terapia dopo intervento: Milano, 13 mag. (Adnkronos Sa… - TV7Benevento : Collirio italiano dimezza durata terapia dopo intervento cataratta... -

Ultime Notizie dalla rete : Collirio italiano

Adnkronos

... coordinatore Servizio di Oculistica e Chirurgia oculistica, Centro diagnostico(Cdi) - ... Per dimostrare l'efficacia del- si legge in una nota - Ntc ha ideato e condotto Leader7, uno ...... Coordinatore Servizio di Oculistica e Chirurgia Oculistica, CDI - Centro Diagnostico. "... Per dimostrare l'efficacia del, NTC ha ideato e condotto LEADER7, uno studio clinico di fase ...Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - E' disponibile nelle farmacie della Penisola un nuovo collirio 'made in Italy' per la prevenzione e il trattamento dell'infiammazione e per la prevenzione dell'inf ...A Madrid perde il primo set, va sotto di un break nel secondo, rimonta e brucia il cileno 5-7 6-3 6-0.Sabato alle 21 la sfida con il norvegese che lo aveva battuto nei quarti a Roma 2020 ...