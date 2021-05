Colli Albani | violenza sessuale di gruppo | lesioni e spaccio | cosa è successo

(Di giovedì 13 maggio 2021)die, per uno degli indagati,di sostanze stupefacenti: sono questi i capi di accusa che gravano su 2 giovani fermati dalla Polizia di Stato per aver drogato e violentato un loro conoscente. Sono stati gli stessi agenti del commissariato Appio ad eseguire la misura e ad accompagnare i 2 agli arresti domiciliari. La vicenda si è svolta nello scorso autunno: un giovane, poco dopo le 5 di mattina, è stato soccorso dall’ambulanza e dalla Polizia di Stato in un bar di. Seppur molto agiato e con frasi sconnesse, il ragazzo ha raccontato di aver fatto uso di droghe e di essere stato violentato da alcuni amici. I successivi accertamenti clinici hanno confermato sia lache ...

Due ragazzi di 25 e 32 anni sono stati arrestati dalla Polizia nell'area dei Colli Albani, vicino Roma, con l'accusa di aver violentato e drogato un loro coetaneo. I fatti risalirebbero allo scorso autunno.