Climate Crisis | Italy reaches its overshoot day

(Di giovedì 13 maggio 2021) ...already used up the resources it would have for the entire year if it were living in an environmentally sustainable way, the Global Footprint Network said. This means that, from January 1 until today,...

Ultime Notizie dalla rete : Climate Crisis

Furthermore, instead of pushing the overshoot day back in order to contribute to addressing the, the date has been getting earlier and earlier. Italy's overshoot day was May 14 last ...Anote Tong, former President of Kiribati, for his efforts to raise awareness ofchange and ... The second award in 2017, which focused on the global refugee, was given to Italian surgeon, ...ROME, MAY 13 - Italy hit its 'overshoot day' on Thursday, meaning that the nation has already used up the resources it would have for the entire year if it were living in an environmentally sustainabl ...Alok Sharma, presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è soddisfatto degli incontri a Roma con i suoi partner italiani, e, prima di ripartire in un tour de force europ ...