Claretta Petacci era il simbolo dell’opportunismo fascista (Di giovedì 13 maggio 2021) La cosa che più mi ha sorpreso del nuovo, bel libro di Mirella Serri Claretta l’hitleriana (Longanesi) non è tanto che, per una volta, a scrivere male di una donna sia un’altra donna, né che faccia a pezzi un santino della mitologia rosa, andando a rafforzare una corrente storiografica che potremmo chiamare “re-revisionista”, dopo i profluvi di revisionismo e di pansismo che hanno cercato di contrabbandarci una versione edulcorata del ventennio come dittatura benevola. La vera rivelazione è quello che fa da sfondo e da contorno alla carriera erotica e politica dell’amante di Mussolini: la nuova borghesia del Littorio, la casta affaristica prosperata all’ombra del duce, di cui il clan Petacci, familiari, parenti e sodali di Claretta, è parte integrante. «Dopo la crisi mondiale del Ventinove – ricorda Mirella Serri – nella Penisola ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 13 maggio 2021) La cosa che più mi ha sorpreso del nuovo, bel libro di Mirella Serril’hitleriana (Longanesi) non è tanto che, per una volta, a scrivere male di una donna sia un’altra donna, né che faccia a pezzi un santino della mitologia rosa, andando a rafforzare una corrente storiografica che potremmo chiamare “re-revisionista”, dopo i profluvi di revisionismo e di pansismo che hanno cercato di contrabbandarci una versione edulcorata del ventennio come dittatura benevola. La vera rivelazione è quello che fa da sfondo e da contorno alla carriera erotica e politica dell’amante di Mussolini: la nuova borghesia del Littorio, la casta affaristica prosperata all’ombra del duce, di cui il clan, familiari, parenti e sodali di, è parte integrante. «Dopo la crisi mondiale del Ventinove – ricorda Mirella Serri – nella Penisola ...

infoitinterno : L'intervista integrale di Giovanni Floris a Mirella Serri sul suo ultimo libro dedicato a Claretta Petacci - pantycat : RT @AniMatMigrante: Per lo stesso motivo per cui non lo sono né Eva Braun né Claretta Petacci. Altre domande stupide? - mircodibasilio : RT @AniMatMigrante: Per lo stesso motivo per cui non lo sono né Eva Braun né Claretta Petacci. Altre domande stupide? - AniMatMigrante : Per lo stesso motivo per cui non lo sono né Eva Braun né Claretta Petacci. Altre domande stupide?… - trollazs : @OttoemezzoTW @lucatelese @tpi @ilgiornale @mirellaserri @AIEpidemiologia @La7tv Oh, finalmente c'è chi dice la ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Claretta Petacci Milano, Piazzale Loreto cambierà faccia sacrificando le auto - FormulaPassion.it E non solo per il carico di storia che si trascina addosso da quando proprio lì, dove furono fucilati quindici partigiani antifascisti, vennero esposti i corpi di Benito Mussolini e Claretta Petacci. ...

Il proverbio smentito: i fatti di aprile che non fanno dormire Il 28 aprile 1945, a Giulino di Mezzegra, in provincia di Como, Benito Mussolini e la sua amante Claretta Petacci vengono uccisi dai partigiani. Il 30 aprile 1945, Adolf Hitler, asserragliato nel ...

Claretta Petacci, né vittima né martire Io Donna Milano, Piazzale Loreto cambierà faccia sacrificando le auto Da rotatoria simbolo del boom dell'auto ad area verde ciclabile e pedonabile: questo è il futuro di Piazzale Loreto secondo la giunta di Beppe Sala ...

L'intervista integrale di Giovanni Floris a Mirella Serri sul suo ultimo libro dedicato a Claretta Petacci 'Cerchi di chiamare gli infermieri, ma non vengono', così nel video l'attore indiano. La moglie Jyoti Tiwari ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui l'attore, a poche ore dalla morte, cri ...

E non solo per il carico di storia che si trascina addosso da quando proprio lì, dove furono fucilati quindici partigiani antifascisti, vennero esposti i corpi di Benito Mussolini e. ...Il 28 aprile 1945, a Giulino di Mezzegra, in provincia di Como, Benito Mussolini e la sua amantevengono uccisi dai partigiani. Il 30 aprile 1945, Adolf Hitler, asserragliato nel ...Da rotatoria simbolo del boom dell'auto ad area verde ciclabile e pedonabile: questo è il futuro di Piazzale Loreto secondo la giunta di Beppe Sala ...'Cerchi di chiamare gli infermieri, ma non vengono', così nel video l'attore indiano. La moglie Jyoti Tiwari ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui l'attore, a poche ore dalla morte, cri ...