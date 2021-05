Cittadella-Brescia, le formazioni ufficiali (Di giovedì 13 maggio 2021) Cittadella e Brescia saranno le prime due squadre a scendere in campo per i play off di Serie B 2020-21 con fischio d’inizio alle ore 18:00. Ecco le scelte definitive dei due tecnici: Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Vita; Tsadjout, Beretta. All. Venturato. Brescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Jagiello; Bjarnason; Donnarumma, Ayé. All. Clotet. Foto: Twitter Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021)saranno le prime due squadre a scendere in campo per i play off di Serie B 2020-21 con fischio d’inizio alle ore 18:00. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:(4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Proia, Iori, Branca; Vita; Tsadjout, Beretta. All. Venturato.(4-3-1-2): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Martella; Bisoli, Van de Looi, Jagiello; Bjarnason; Donnarumma, Ayé. All. Clotet. Foto: Twitter Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

