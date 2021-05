Ciro Priello: chi è. età, The Jackal, moglie, figlia (Di giovedì 13 maggio 2021) Ciro Priello è un comico ed attore napoletano di grande successo che piace moltissimo al grande pubblico. Lui oggi, giovedì 13 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Ciro Priello: chi è? Ciro Priello è un attore e comico italiano di grande successo, nasce a Napoli il 12 marzo 1986, ha 36 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Ciro Priello è uno dei componenti dei The Jackal gruppo comico di enorme successo. Il ragazzo è appassionato di arte sin dal bambino, infatti il suo sogno era quello di fare il ballerino. Ciro Priello è oltre che un grande comico anche un imitatore di grande ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 13 maggio 2021)è un comico ed attore napoletano di grande successo che piace moltissimo al grande pubblico. Lui oggi, giovedì 13 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?è un attore e comico italiano di grande successo, nasce a Napoli il 12 marzo 1986, ha 36 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci.è uno dei componenti dei Thegruppo comico di enorme successo. Il ragazzo è appassionato di arte sin dal bambino, infatti il suo sogno era quello di fare il ballerino.è oltre che un grande comico anche un imitatore di grande ...

Advertising

CorriereCitta : Ciro Priello: chi è, età, carriera, chi è la moglie, LOL, figlia, altezza, film, The Jackal, Instagram #ciropriello… - CorriereUmbria : Ciro Priello: dal provino con Amici ai The Jackal, poi la vittoria a Lol. L'amore per Maura e la figlia Anna… - CorriereUmbria : Oggi è un altro giorno, gli ospiti del 13 maggio: ci sono Ciro Priello, Gianluca Fru e Marino Bartoletti… -