Ciro Priello: chi è, età, carriera, chi è la moglie, LOL, figlia, altezza, film, The Jackal, Instagram (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Ciro Priello. Ciro Priello: chi è, età, carriera Ciro Priello, all’anagrafe Ciro CaPriello, è nato a Napoli il 12 marzo del 1986 e nella vita è un famoso youtuber, attore e comico. Da sempre appassionato di danza, Ciro a 11 anni a Fuorigrotta ha studiato nella scuola di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, poi ha cercato di entrare (non riuscendoci) anche ad Amici di Maria De Filippi. Poi, Ciro si è avvicinato al mondo della produzione di video amatoriali e con gli amici di sempre, Simone Ruzzo, Francesco Capaldo e Alfredo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche: chi è, età,, all’anagrafeCa, è nato a Napoli il 12 marzo del 1986 e nella vita è un famoso youtuber, attore e comico. Da sempre appassionato di danza,a 11 anni a Fuorigrotta ha studiato nella scuola di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, poi ha cercato di entrare (non riuscendoci) anche ad Amici di Maria De Filippi. Poi,si è avvicinato al mondo della produzione di video amatoriali e con gli amici di sempre, Simone Ruzzo, Francesco Capaldo e Alfredo ...

Advertising

CorriereCitta : Ciro Priello: chi è, età, carriera, chi è la moglie, LOL, figlia, altezza, film, The Jackal, Instagram #ciropriello… - CorriereUmbria : Ciro Priello: dal provino con Amici ai The Jackal, poi la vittoria a Lol. L'amore per Maura e la figlia Anna… - CorriereUmbria : Oggi è un altro giorno, gli ospiti del 13 maggio: ci sono Ciro Priello, Gianluca Fru e Marino Bartoletti… -