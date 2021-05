Ciro Grillo, spuntano anche i suoi verbali: “Quelle foto non provano la violenza” (Di giovedì 13 maggio 2021) “Le foto hard non provano la violenza”, avrebbe detto Ciro Grillo nelle sue dichiarazioni rese a verbale. Nelle ultime ore, dopo i verbali della madre Parvin Tadjik, spuntano fuori anche i verbali di Ciro Grillo. Il giovane è accusato di violenza sessuale insieme ai suoi amici, ai danni di due giovani residenti a Milano che si trovavano in vacanza in Sardegna. Ciro Grillo è stato interrogato a Tempio Pausania, in Sardegna, il 29 agosto del 2019: circa un mese e mezzo dopo la presunta violenza sessuale. Ma Grillo Junior sostiene, secondo quanto riportato da Repubblica, che Silvia (nome di ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 13 maggio 2021) “Lehard nonla”, avrebbe dettonelle sue dichiarazioni rese a verbale. Nelle ultime ore, dopo idella madre Parvin Tadjik,fuoridi. Il giovane è accusato disessuale insieme aiamici, ai danni di due giovani residenti a Milano che si trovavano in vacanza in Sardegna.è stato interrogato a Tempio Pausania, in Sardegna, il 29 agosto del 2019: circa un mese e mezzo dopo la presuntasessuale. MaJunior sostiene, secondo quanto riportato da Repubblica, che Silvia (nome di ...

LegaSalvini : DAGOSPIA: 'NELLE CHAT DI CIRO GRILLO E DEI SUOI AMICI LA 19ENNE VIENE DESCRITTA COME UN TROFEO' - LegaSalvini : ++ LA VERITÀ: 'CASO GRILLO, UN ALTRO VIDEO ATTI OSCENI DI CIRO & C SULLA RAGAZZA CHE DORMIVA' ++ - LegaSalvini : ?? IL SECOLO D'ITALIA: 'GRILLO, DOPO IL VIDEO SUL FIGLIO CIRO DIVENTA IL LEADER MENO GRADITO: LA SUA POPOLARITÀ SCEN… - QuotidianPost : Ciro Grillo, spuntano anche i suoi verbali: “Quelle foto non provano la violenza” - partito_NPS : RT @Libero_official: Indagato per molestie il capo del tribunale di #TempioPausania che indaga sul caso di #CiroGrillo: la denuncia della c… -