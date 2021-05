Ciò che è accaduto alle maestre del piccolo Leonardo succede ogni giorno: ora basta! (Di giovedì 13 maggio 2021) Prima premessa: per ora c’è solo il verdetto. Le motivazioni della sentenza arriveranno tra circa 90 giorni. Dovremo leggerle, studiarle attentamente per capire cos’è accaduto con precisione il 18 ottobre 2019 quando il piccolo Leonardo, 5 anni e mezzo, perse la vita precipitando nella tromba delle scale della scuola primaria “Pirelli” di Milano. Seconda premessa: il dolore e la sofferenza dei genitori è così grande da essere inimmaginabile e incomprensibile per chi non l’ha provato. Detto questo nulla può giustificare l’assurdo corto circuito tra la legge e il tentativo degli insegnanti di far bene il proprio mestiere, costretti spesso a travalicare le norme per far funzionare la scuola. La condanna a un anno di una maestra, a due anni della bidella e il rinvio a giudizio dell’altra insegnante devono aprire un serio dibattito sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Prima premessa: per ora c’è solo il verdetto. Le motivazioni della sentenza arriveranno tra circa 90 giorni. Dovremo leggerle, studiarle attentamente per capire cos’ècon precisione il 18 ottobre 2019 quando il, 5 anni e mezzo, perse la vita precipitando nella tromba delle scale della scuola primaria “Pirelli” di Milano. Seconda premessa: il dolore e la sofferenza dei genitori è così grande da essere inimmaginabile e incomprensibile per chi non l’ha provato. Detto questo nulla può giustificare l’assurdo corto circuito tra la legge e il tentativo degli insegnanti di far bene il proprio mestiere, costretti spesso a travalicare le norme per far funzionare la scuola. La condanna a un anno di una maestra, a due anni della bidella e il rinvio a giudizio dell’altra insegnante devono aprire un serio dibattito sui ...

