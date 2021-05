Cinque drink di tendenza per festeggiare il World Cocktail Day

(Di giovedì 13 maggio 2021) Mettiamo avanti le mani: oggi abbiamo più di una scusa per berci un drink. Già, perché il 13 maggio si festeggia in tutto il mondo il World Cocktail Day. E dopo 14 mesi di emergenza sanitaria e di conseguenti restrizioni, ora che si intravede una luce in fondo al tunnel la ricorrenza acquisisce anche un valore simbolico.

Advertising

glovdeen : @94CVHERRY @SWE3TXCARA cara sai quanti costa un drink in discoteca, fuori ne bevo cinque allo stesso prezzo -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque drink

Vanity Fair Italia

... mentre i forti bevitori sono quelli che arrivano a quattro o piùal giorno (per unsi ... invece, non ha questo effetto: in una ricerca, gli scienziati hanno esposto 391 persone a...Oggetto della contesa è stavolta ilda aperitivo a base di Aperol (o Campari), seltz e ... E lo farà entrando direttamente nel mondo dei cocktail, che è in piena espansione e crescevolte ...Per celebrare il World Cocktail Day, cinque super bartender di tutta Italia ci spiegano come si preparano a casa i loro cocktail ...Un elevato consumo di alcol può sopprimere il sistema immunitario e anche, potenzialmente, interferire con la risposta del vaccino ...