Cinema e tv in lutto | l’attore stroncato da un tumore Indimenticabile il suo ruolo nel film di grande successo

(Di giovedì 13 maggio 2021) Addio alche recitò accanto a Hugh Grant e Julia Roberts in ‘Notting Hill”, ilbritannico diretto da Roger Michell che ha avuto maggiori incassi nella storia delal momento della sua uscita e il maggiortografico nel Regno Unito del 1999. La notizia è stata annunciata dal collega attore Tim Bentinck in un tributo condiviso sui social media, ripreso con sua moglie Suzan Crowley e il loro cagnolino Dash poco prima della sua morte. “Ho avuto il privilegio di essere il suo migliore amico e l’ho amato teneramente. Era un attore meraviglioso e un vero amico. Questa foto di lui con Suzy e Dash è stata scattata ieri sera”, ha scritto Tim Bentinck a corredo dello scatto. Nel corso della sua carrieraè apparso in molti ruoli teatrali nel corso degli ...

