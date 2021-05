Cinema | ' Criminali si diventa' | primo ciak per la commedia corale di Trovellesi Cesana e Tarabelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Iniziano a Civitanova Marche le riprese di una produzionetografica tutta 'made in Marche', 'si',diretta da Lucae Alessandro, sceneggiata da Giorgio Vignali e con protagonisti la giovanissima Martina Fusaro, nei panni di una studentessa/vicedirettrice di un pub, ed il veterano Ivano Marescotti, ex ladro d'arte appena uscito dalla gattabuia. Nel cast del film, tanti i volti noti al pubblico italiano: Ugo Dighero nel ruolo di un prete ex playboy, Lodo Guenzi (cantante della band Lo Stato Sociale) interprete di un tuttofare soprannominato 'Benfatto' per la sua passione per la marijuana, Andrea Beruatto recita la parte di un universitario scansafatiche e figlio di papà, Orfeo ...