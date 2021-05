Cinema: Cecilia Mangini rivoluzionaria, tre giorni omaggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Tre giorni - il 18, 19 e 20 maggio - in compagnia del Cinema di Cecilia Mangini, la prima documentarista italiana scomparsa quattro mesi fa: è l'omaggio della Casa del Cinema di Roma con film e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Tre- il 18, 19 e 20 maggio - in compagnia deldi, la prima documentarista italiana scomparsa quattro mesi fa: è l'della Casa deldi Roma con film e ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Cecilia Cinema: Cecilia Mangini rivoluzionaria, tre giorni omaggio Tre giorni - il 18, 19 e 20 maggio - in compagnia del cinema di Cecilia Mangini, la prima documentarista italiana scomparsa quattro mesi fa: è l'omaggio della Casa del Cinema di Roma con film e riflessioni a più voci a lei dedicate da scrittori, registi, ...

Tre giorni con 'Cecilia Mangini la rivoluzionaria' Cecilia Mangini la rivoluzionaria, a cura di Gabriella Gallozzi e Paolo Pisanelli col contributo essenziale di Luca Del Fra e l'ideazione e organizzazione della Casa del Cinema, del Fondo Cecilia e ...

