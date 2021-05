Ciclismo | Joe Dombrowski si ritira dal Giro d’Italia

(Di giovedì 13 maggio 2021) Termina a Cattolica il2021 per l’americano Joe, scivolato negli ultimi concitati chilometri dopo aver sbattuto contro uno spartitraffico. Nella carambola che ha coinvolto anche lo spagnolo Mikel Landa (Bahrain), anch’essoto, il portacolori della UAE non ha superato i controlli neuro-fisiologici effettuati in serata in albergo. Sono stati riscontrati dei problemi di equilibrio che non permette allo statunitense di continuare l’avventura nel Bel Paese .Nella mattinata odierna sono stati effettuati degli ulteriori esami che hanno confermato tali disturbi. A poche ore dal via di una nuova frazione della corsa rosa è stata emessa la diagnosi ufficiale di trauma cranico. L’incidente che ha costretto al ritiro il giovane della UAE è avvenuto a 4.400 metri dal traguardo. L’atleta è arrivato ...

A Cattolica la 5/a tappa del Giro d Italia difinita come previsto in volata, vinta dal velocista tasmaniano Caleb Ewan , ma la frazione ... insieme al vincitore di ieri,Dombrowski. Il ...A Cattolica la 5/a tappa del Giro d'Italia diè finita come previsto in volata, vinta dal velocista tasmaniano Caleb Ewan, ma la frazione ... insieme al vincitore di ieri,Dombrowski. Il ...Joe Dombrowski è stato trasportato all'ospedale per degli accertamenti in seguito ad una brutta caduta negli ultimi chilometri della tappa di ieri. Il vincitore della quarta frazione del Giro d'Italia ...Fratture multiple alle costole e alla clavicola. E' questo il referto dei medici dell'ospedale di Riccione che hanno preso in cura Mikel Landa. Il ciclista spagnolo è caduto in maniera rocambolesca ne ...