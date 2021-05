Cicatrici | nuovo singolo dei Lost Kids

(Di giovedì 13 maggio 2021) Si intitola “” la nuova canzone dei, il duo romano composto da “Morow” e “Atoker”. Disponibile su tutte le piattaforme digitali da martedì 11 maggio 2021, il brano anticipa il loro prossimo lavoro: Syntetico. In arrivo all’inizio dell’estate. Di cosa parla “”? Come suggerisce il titolo, la nuova canzone deiracconta di tutte lenascoste dentro di noi. Proprio “come le cuciture interne dei vestiti”, e che “appendono ad un filo tutti i miei sorrisi”. Questo dolore viene raccontato attraverso un sound innovativo, che colpisce molto di più del testo. Ad un primo ascolto le sonorità elettro-pop sembrano farla da padrona, ma un orecchio più attento si accorge che non è tutto. Influenze indie e vaporwave contaminano il ...

Koufax73 : Lost Kids: “Cicatrici” è il nuovo singolo - CorneMusicZine : Lost Kids, “Cicatrici” è il nuovo singolo del duo romano - IndexmusicInfo : Lost Kids: “Cicatrici” è il nuovo singolo del duo romano via @IndexmusicInfo - divianadyeus : L’8 gennaio 1800 fu catturato di nuovo. Aveva circa 12 anni, il suo corpo era coperto di cicatrici ed era incapace… - effe_news : Cicatrici è il nuovo singolo dei LOST KIDS -

