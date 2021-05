“Ci sono verità che…”. Al Bano lo sconforto, cosa succede tra Romina Poiwer e Loredana Lecciso (Di giovedì 13 maggio 2021) Romina Power, poi Loredana Lecciso, poi ancora Romina e così via. Non c’è pace per le due donne collegate ad Al Bano. Il sogno di quest’ultimo è che le due si chiariscano una volta per tutte, una pretesa piuttosto complicata bisogna aggiungere. Eppure la stella di Cellino San Marco ancora ci crede e nutre speranza. L’intelligenza di entrambe, secondo lui, potrebbe davvero condurle alla bandiera bianca. Coppia indissolubile nella musica, Al Bano e Romina Power, per decenni lo sembravano anche nella vita sentimentale. Almeno fino al loro divorzio risalente al 1999. Ventinove anni di matrimonio e la bellezza di quattro figli insieme, poi però il cantante ha virato verso un’altra donna molto importante: Loredana Lecciso, che gli ha ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 13 maggio 2021)Power, poi, poi ancorae così via. Non c’è pace per le due donne collegate ad Al. Il sogno di quest’ultimo è che le due si chiariscano una volta per tutte, una pretesa piuttosto complicata bisogna aggiungere. Eppure la stella di Cellino San Marco ancora ci crede e nutre speranza. L’intelligenza di entrambe, secondo lui, potrebbe davvero condurle alla bandiera bianca. Coppia indissolubile nella musica, AlPower, per decenni lo sembravano anche nella vita sentimentale. Almeno fino al loro divorzio risalente al 1999. Ventinove anni di matrimonio e la bellezza di quattro figli insieme, poi però il cantante ha virato verso un’altra donna molto importante:, che gli ha ...

matteorenzi : E dopo @reportrai3 sono pronto ad andare al Copasir e in Vigilanza: su questa cosa si va fino in fondo. Non per me,… - Pres_Casellati : Il dolore per le vittime del terrorismo non si prescrive, ci chiede di proseguire con determinazione la strada per… - Agenzia_Ansa : Mattarella: 'La nostra democrazia ha sconfitto il terrorismo. Ma ci sono ancora zone d'ombra, la verità è un'esigen… - ElBanfo : @Max_883 @EugenioCorsi La verità sta nel mezzo secondo me. E' stata una stagione molto positiva, come dice giustame… - patriziadegioia : RT @bravimabasta: Secondo La Verità, il giudice che indaga sulle minacce a Mattarella non è credibile perché pubblicava su Facebook le band… -

Ultime Notizie dalla rete : sono verità ANPAL, Parisi: nessuno mi ha avvertito del commissariamento, vado avanti Queste voci girano da tempo e sono ancora qui. Questa è l'Italia del pettegolezzo". "C'è una ... a Parisi non gli hanno fatto toccare palla, questa la verità. Eppure ho fatto tanto. Ho anche assunto i ...

Scacco matto al Toro con il cavallo Diaz e la regina Kessie Le considerazioni da fare, dopo questa vittoria, sono diverse. La prima è che, per la seconda ... sembra che tu faccia fatica dal punto di vista fisico, ma la verità è che non sai cosa fare. Al Milan ...

