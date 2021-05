“Ci sono 4 testimoni”. Denise Pipitone, il muro di omertà inizia a crollare. La conferma dell’avvocato Frazzita (Di giovedì 13 maggio 2021) Nuove rivelazioni sul caso di Denise Pipitone a Mattino 5. La trasmissione condotta da Federica Panicucci ha ospitato Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, e ha durante il collegamento ha parlato di quattro testimoni. Anche ieri a Chi l’ha visto il legale della mamma di Denise Pipitone ha parlato di un nuovo tassello che va ad aggiungersi alle indiscrezioni e segnalazioni arrivate nel corso di quesi lunghi 17 anni. Come sempre la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha dato ampio spazio al caso di Denise Pipitone; si è parlato anche del sopralluogo effettuato dai carabinieri dopo la scomparsa di Denise, all’interno dell’edificio in via Pirandello in cui all’epoca viveva Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico della ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Nuove rivelazioni sul caso dia Mattino 5. La trasmissione condotta da Federica Panicucci ha ospitato Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, e ha durante il collegamento ha parlato di quattro. Anche ieri a Chi l’ha visto il legale della mamma diha parlato di un nuovo tassello che va ad aggiungersi alle indiscrezioni e segnalazioni arrivate nel corso di quesi lunghi 17 anni. Come sempre la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha dato ampio spazio al caso di; si è parlato anche del sopralluogo effettuato dai carabinieri dopo la scomparsa di, all’interno dell’edificio in via Pirandello in cui all’epoca viveva Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico della ...

Caso Denise Pipitone, parla l’avvocato Frazzitta: “Ci sono quattro nuovi testimoni” A Mattino Cinque, si è tornato a parlare del caso Denise Pipitone, e l'avvocato Frazzitta ha spiegato che ci sono quattro nuovi testimoni.

