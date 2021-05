Choc a Ostia | 51enne trovato morto in bagno | da giorni non rispondeva ai familiari

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tragedia a, dove questa mattina un uomo di 51 anni è statonella sua casa di via Angelo Bertolotto 19.in casa aA lanciare l’allarme era stato un parente dell’uomo che, dopodi tentativi fatti per rintracciarlo telefonicamente, senza però avere risposta, ha deciso di contattare le autorità. Intorno alle 11.30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco si sono introdotti nell’abitazione delcon l’ausilio di un’autoscala. Purtroppo però, una volta giunti neldell’appartamento hannoil corpo senza vita dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il ...