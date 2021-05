Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa: dove hanno comprato e cosa sappiamo (Di giovedì 13 maggio 2021) dove hanno comprato casa Fedez e Chiara Ferragni? cosa sappiamo sulla nuova casa e dove potrebbe essere. Addio alla loro casa di Milano: Fedez e Chiara Ferragni cambiano casa! Ad annunciarlo è stata proprio Chiara nelle sue storie di Instagram. Qui ha svelato ai fan che hanno finalmente trovato la casa dei loro sogni da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 13 maggio 2021)sulla nuovapotrebbe essere. Addio alla lorodi Milano:! Ad annunciarlo è stata proprionelle sue storie di Instagram. Qui ha svelato ai fan chefinalmente trovato ladei loro sogni da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

iamamexal : Sinceramente Chiara Ferragni e Fedez mi hanno deluso per il fatto di non aver neanche speso 30 secondi per parlare… - gossipblogit : Chiara Ferragni e Fedez comprano casa a Milano - kingofthecldx : È più Chiara Ferragni Vittoria di Chiara Ferragni stessa - parlocomesalto : @giulia_ciuls Per essere chiara ferragni - qn_giorno : Chiara Ferragni e Fedez comprano una nuova casa a #Milano/ VIDEO -