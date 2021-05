Chiara Ferragni e Fedez cambiano casa, addio all’attico in CityLife: ecco dove andranno (Di giovedì 13 maggio 2021) I fan dei Ferragnez dovranno rassegnarsi a dire addio al lussuoso maxi appartamento della coppia a Milano City Life, che vediamo quotidianamente sui loro social. Chiara Ferragni ha infatti annunciato che lei e Fedez cambieranno casa e si trasferiranno in un'abitazione di proprietà. Forse non tutti i fan sanno che lo splendido attico in cui vivono dal 2018 è in affitto. #VIDEO A FINE ARTICOLO La Ferragni ha spiegato tutto su Instagram Stories: “Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme familiare qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e la stiamo pianificando tutta. Sono ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 maggio 2021) I fan dei Ferragnez dovranno rassegnarsi a direal lussuoso maxi appartamento della coppia a Milano City Life, che vediamo quotidianamente sui loro social.ha infatti annunciato che lei ecambierannoe si trasferiranno in un'abitazione di proprietà. Forse non tutti i fan sanno che lo splendido attico in cui vivono dal 2018 è in affitto. #VIDEO A FINE ARTICOLO Laha spiegato tutto su Instagram Stories: “Io e Fede abbiamo comprato la nostra primainsieme familiare qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È unain cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato ladei nostri sogni, la stiamo costruendo e la stiamo pianificando tutta. Sono ...

Advertising

capadittatrice : @amooilcibo IN PRATICA STAVAMO TIPO A UN CAMPUS UNIVERSITARIO E NOI DOVEVAMO FARE UNA COSA IN COPPIA PER PRENDERE C… - Riccardiologo : RT @TorinoFC_19060: ??| Deal Done! Il Torino FC é entusiasta di aver appena concluso una partnership con Chiara Ferragni per il fornimento… - Davideonline : RT @TorinoFC_19060: Napoli: acqua Lete Torino 21/22 under Chiara Ferragni: #ChiaraBuyTorino #ChiaraxTorino - Davideonline : RT @TorinoFC_19060: ??| Deal Done! Il Torino FC é entusiasta di aver appena concluso una partnership con Chiara Ferragni per il fornimento… - mayunagioia : RT @19cecilia06: Chiara Ferragni ti prego compra il Torino FC -