“Chi l’ha visto?”, nuova pista su Denise Pipitone. L’avvocato Frazzitta: “Tu che hai mandato la lettera, fatti sentire” (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalle segnalazioni, rivelatesi infondate, sulla ragazza russa Olesya Rostova alla presunta somiglianza di una giovane di Scalea passando per l’improvvisa perquisizione nella vecchia casa di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, papà di Denise. Il caso Pipitone è tornato al centro della scena mediatica, con i riflettori puntati, la voglia di verità di Piera Maggio e con la speranza di ritrovare la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Una nuova pista è stata svelata nel corso dell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” proprio dal legale della famiglia Giacomo Frazzitta: “Nel tardo pomeriggio è stata recapitata una missiva anonima al mio studio. Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Dalle segnalazioni, rivelatesi infondate, sulla ragazza russa Olesya Rostova alla presunta somiglianza di una giovane di Scalea passando per l’improvvisa perquisizione nella vecchia casa di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, papà di. Il casoè tornato al centro della scena mediatica, con i riflettori puntati, la voglia di verità di Piera Maggio e con la speranza di ritrovare la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. Unaè stata svelata nel corso dell’ultima puntata di “Chi?” proprio dal legale della famiglia Giacomo: “Nel tardo pomeriggio è stata recapitata una missiva anonima al mio studio. Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una ...

Advertising

virginiaraggi : L’ho detto e lo ribadisco: i fascisti a Roma non sfilano. CasaPound ha annunciato una manifestazione per il prossim… - rubio_chef : E basta co’ sta frase “UN POPOLO CHE HA SUBITO COME PUÒ”. Non sono gli stessi, chi occupa la Palestina tra una puli… - StefanoFeltri : Il caso Renzi-Report è solo l’ultimo episodio di una strategia che punta a spostare l’attenzione dalle notizie all’… - Millyzampa87 : @LuTheReader ma che stronzata è questa, ma chi l'ha scritta? - monicanonmolla : RT @Zziagenio78: Noi 40enni verremo vaccinati dai medici di base, dai farmacisti, dagli edicolanti, da chi gioca a freccette, dalle zanzare… -