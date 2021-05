Chi l’ha visto, lettera anonima in mano all’Avvocato Frazzita: nuove rivelazioni sul caso di Denise Pipitone (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto sono emersi nuovi elementi sul caso Denise Pipitone, e in particolare una lettera anonima di cui ha parlato l’avvocato Giacomo Frazzita, il legale di Piera Maggio (la mamma della bambina rapita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo). Ma cosa sarà mai emerso da questa lettera anonima? LEGGI ANCHE: — Chi l’ha visto, la ricostruzione dettagliata del rapimento di Denise Pipitone: nuovi risvolti emersi in puntata Nell’ultima puntata di Chi l’ha visto sono emersi nuovi elementi sul caso Denise Pipitone, tra cui una ... Leggi su funweek (Di giovedì 13 maggio 2021) Nell’ultima puntata di Chisono emersi nuovi elementi sul, e in particolare unadi cui ha parlato l’avvocato Giacomo, il legale di Piera Maggio (la mamma della bambina rapita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo). Ma cosa sarà mai emerso da questa? LEGGI ANCHE: — Chi, la ricostruzione dettagliata del rapimento di: nuovi risvolti emersi in puntata Nell’ultima puntata di Chisono emersi nuovi elementi sul, tra cui una ...

