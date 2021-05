Chi è Achille Costacurta, il figlio di Martina Colombari (Di giovedì 13 maggio 2021) Achille Costacurta è il figlio di Martina Colombari, frutto del suo amore per il calciatore Billy Costacurta. Classe 2004, Achille ha 16 anni e assomiglia moltissimo a sua madre. Sportivo e bellissimo, è cresciuto lontano dai riflettori per volere di mamma e papà che l’hanno sempre protetto dai gossip. Legatissimo a mamma Martina, Achille ha scelto come foto profilo proprio uno scatto in cui è insieme all’ex Miss Italia. Fidanzata negli anni Novanta con Alberto Tomba, agli inizi del Duemila, la Colombari ha incontrato il grande amore della sua vita. L’attrice e Costacurta si sono innamorati al primo sguardo e da allora non si sono più lasciati. Dal loro legame è nato Achille. Qualche ... Leggi su dilei (Di giovedì 13 maggio 2021)è ildi, frutto del suo amore per il calciatore Billy. Classe 2004,ha 16 anni e assomiglia moltissimo a sua madre. Sportivo e bellissimo, è cresciuto lontano dai riflettori per volere di mamma e papà che l’hanno sempre protetto dai gossip. Legatissimo a mammaha scelto come foto profilo proprio uno scatto in cui è insieme all’ex Miss Italia. Fidanzata negli anni Novanta con Alberto Tomba, agli inizi del Duemila, laha incontrato il grande amore della sua vita. L’attrice esi sono innamorati al primo sguardo e da allora non si sono più lasciati. Dal loro legame è nato. Qualche ...

Advertising

ASAPDAVVV : @Obvbadgalriri sono conosciuti da un pubblico di nicchia, gemitaiz noyz achille lauro luche so conosciuti pure da c… - GiovannaCuoco5 : - mauro_achille : @TNannicini Sarebbe il caso che nel suo viaggio di sola andata, il buon Parisi portasse con sé anche chi ce lo ha imposto. - puppykittyjimi : Eh vabbé ma non vi ma mai bene niente?? prima a dire che non era giusto non comunicare chi erano i giudici e ora che… - wajtingforlouis : RT @itsmwengo: Quindi avremo Orietta Berti ft Fedez e Achille Lauro e Orietta Berti ft Malgioglio, chi come lei, regina dell’estate https:/… -