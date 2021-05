Checco Zalone a Laura Pausini: “C’è rimasta male per il David? Le propongo uno scambio”. Lei replica così (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ahahahah numero uno!”, così Laura Pausini ha risposto a Checco Zalone che, nel corso della puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda stasera 13 maggio su Canale 5, ha proposto uno scambio tra il David di Donatello vinto per la miglior canzone originale e il Golden Globe vinto da Laura Pausini. L’artista romagnola ha chiuso così di fatto la polemica riguardante il video ormai virale nel quale, all’annuncio della vittoria di Zalone, è scoppiata in una risata sorpresa. Durante il servizio di Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro, l’attore ha anche detto: “Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso”. Effettivamente non poteva mancare alla premiazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) “Ahahahah numero uno!”,ha risposto ache, nel corso della puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda stasera 13 maggio su Canale 5, ha proposto unotra ildi Donatello vinto per la miglior canzone originale e il Golden Globe vinto da. L’artista romagnola ha chiusodi fatto la polemica riguardante il video ormai virale nel quale, all’annuncio della vittoria di, è scoppiata in una risata sorpresa. Durante il servizio di Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro, l’attore ha anche detto: “Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse credo poco in me stesso”. Effettivamente non poteva mancare alla premiazione ...

