Che divertimento “La vacinada” di Checco Zalone e del premio Oscar Helen Mirren

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021) Non vi ha divertito Ladie del? A me tanto. Tre minuti di video in cui i due protagonisti appaiono così complici nel confezionare in pochi frame un messaggio di fiducia sui benefici del vaccino.aliasFrancisco Zalon è esilarante con quel foulard rosso e il fiore all’occhiello quando si ferma a chiedere informazioni in spagnolo maccheronico ad una signora intenta a lavorare nel suo pezzo di terra. Lei,che, da anni ha scelto la terra e i colori del Salento dove possiede con il marito, il regista Taylor Hackford, una masseria a Tiggiano, con la carismatica semplicità e l’eleganza della diva ha un braccio scoperto, e risponde ...