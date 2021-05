Chanel Totti compleanno, papà Francesco le dedica un dolcissimo post su Instagram (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi, 13 Maggio 2021, è il compleanno di Chanel Totti che compie 14 anni. Classe 2007, Chanel è la secondogenita della storica coppia composta da Ilary Blasi e Francesco Totti. La ragazza ha un legame splendido con entrambi i genitori, i quali hanno pensato bene di dedicarle un piccolo pensiero sui social. Poche ore fa, papà Francesco su Instagram ha pubblicato una loro foto con tanto di dedica. Le parole di Totti, unite a quelle di mamma Ilary, hanno commosso i numerosi tifosi dell’ex numero 10 dell Roma. Che dire? Nonostante la situazione delicata dovuta al Covid-19, per la bella Chanel sarà stato un compleanno a dir poco ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Oggi, 13 Maggio 2021, è ildiche compie 14 anni. Classe 2007,è la secondogenita della storica coppia coma da Ilary Blasi e. La ragazza ha un legame splendido con entrambi i genitori, i quali hanno pensato bene dirle un piccolo pensiero sui social. Poche ore fa,suha pubblicato una loro foto con tanto di. Le parole di, unite a quelle di mamma Ilary, hanno commosso i numerosi tifosi dell’ex numero 10 dell Roma. Che dire? Nonostante la situazione delicata dovuta al Covid-19, per la bellasarà stato una dir poco ...

Advertising

PerversiOnBrit : AIUTO. Stavo per piangere a causa delle storie di Totti per sua figlia Chanel. - whiteamerica0 : Ma Chanel Totti compie gli anni due o tre volte l’anno altrimenti non si spiega - sportli26181512 : Totti, gli auguri a Chanel: 'Ti auguro tutto ciò che desideri': Oggi la figlia dell'ex capitano della Roma compie 1… - Blusba : - TuttoASRoma : TOTTI Gli auguri a Chanel: “Auguri amore mio… ????” -