Champions League | la finale cambia sede | si giocherà al Do Dragao

(Di giovedì 13 maggio 2021) Chelsea e Manchester City si sfideranno ad Oporto per ladi. Niente più Istanbul: presenti anche i tifosi Ladell’edizione 2020/2021 dellaufficialmente. Siad Oporto, al Do, questo è quanto deciso dai vertici Uefa. Niente più Istanbul, a causa di una serie di limitazioni anti Covid che avrebbero permesso la buona riuscita dell’evento. Ci saranno anche i tifosi: 6000 del Manchester City e 6000 del Chelsea per dare un po’ di colore agli spalti e rendere merito alla competizione più importante in Europa. Notizia in aggiornamento. Segui ZON.IT su Google News.

