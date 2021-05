Cesare Cremonini omaggia Napoli sui social | “Questa sera sei bellissima!” VIDEO

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 13 maggio 2021) Se pensiamo alla città di Bologna, quantomeno in chiave artistica, il primo nome che ci viene in mente è senza dubbio quello di Lucio Dalla. Chi sta tentando di replicare il percorso del mitico cantautore scomparso ormai 13 anni fa è, anch’egli nato nella città felsinea. Quest’ultimo non ha mai nascosto l’amore per … L'articolosui: “seiproviene da Velvet Gossip.