Centrodestra. Alle amministrative di Roma e Milano: “I migliori per vincere”! (Di giovedì 13 maggio 2021) Il vertice del Centrodestra tenutosi sul nodo delle candidature Alle prossime elezioni comunali di ottobre si è concluso con una fumata tra… il bigio e il grigio. Infatti, per quanto riguarda Milano e Roma, le due metropoli più importanti, l’incontro – cui hanno partecipato, per la Lega, il responsabile enti locali Stefano Locatelli e il vicesegretario Leggi su freeskipper (Di giovedì 13 maggio 2021) Il vertice deltenutosi sul nodo delle candidatureprossime elezioni comunali di ottobre si è concluso con una fumata tra… il bigio e il grigio. Infatti, per quanto riguarda, le due metropoli più importanti, l’incontro – cui hanno partecipato, per la Lega, il responsabile enti locali Stefano Locatelli e il vicesegretario

Advertising

freeskipperIT : Centrodestra. Alle amministrative di Roma e Milano: 'I migliori per vincere'! - GiuseppePortos : @Matte_Schiavon @liberalunicorno @martinoloiacono Magari a fronte di centrodestra unito e vincente alle amministrat… - FatjonaLamce : Isabella Conti, lacandidata renziana alle primarie del centrosinistra a Bologna, in questi giorni sta creando allea… - AleColucci1 : Dichiarazione al termine dell'incontro tra le forze politiche del #centrodestra. Abbiamo definito il percorso uni… - dvaldi1 : A #Bologna alle primarie del centrosinistra voterà anche il centrodestra. Voteranno per la candidata imposta da Re… -