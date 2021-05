Cavani: “Vicino al Boca ma l’affetto di compagni, mister e tifosi dello United…” (Di giovedì 13 maggio 2021) "A volte vuoi stare Vicino alla famiglia e non passa giorno in cui non ci pensi. Ma ci sono stati altri fattori che mi hanno fatto restare qui" Leggi su itasportpress (Di giovedì 13 maggio 2021) "A volte vuoi starealla famiglia e non passa giorno in cui non ci pensi. Ma ci sono stati altri fattori che mi hanno fatto restare qui"

volpe_peppe : RT @bruttapas: Dopo aver visto dal vivo Careca,Higuain, Cavani, in verità vi dico che #Osimhen visto ora da vicino ,può tranquillamente rip… - JosiphOliver : RT @bruttapas: Dopo aver visto dal vivo Careca,Higuain, Cavani, in verità vi dico che #Osimhen visto ora da vicino ,può tranquillamente rip… - Chiariello_CS : RT @bruttapas: Dopo aver visto dal vivo Careca,Higuain, Cavani, in verità vi dico che #Osimhen visto ora da vicino ,può tranquillamente rip… - bruttapas : Dopo aver visto dal vivo Careca,Higuain, Cavani, in verità vi dico che #Osimhen visto ora da vicino ,può tranquilla… - GiancarloPoli7 : RT @sandro_rosco: As #maconmou - Seven up Raddoppio Cavani Asso de vicino Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Cavani Vicino Roma, vittoria d'orgoglio: 3 - 2 allo United, ma addio all'Europa League Prima ci va vicino Dzeko sul cross del solito Karsdorp. Poi tocca a Pedro, che calcia da mezzo ... Fa festa ancora Cavani, che scappa di nuovo sul filo del fuorigioco e stavolta batte Mirante con un ...

Roma - Manchester United 3 - 2: Fonseca vince ma non basta, in finale ci va Solskjaer. Decide Zalewski 34'pt Pellegrini , ancora vicino al vantaggio la Roma. Prima Dzeko ci prova col sinistro, dopo ... 26'pt Cavani servito da Bruno Fernandes, in profondità, attacca lo spazio. Si presenta davanti a ...

Cavani rinnova col Manchester United numero-diez.com Cavani rinnova col Manchester United: i dettagli L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano annuncia con un post su Twitter il rinnovo di Cavani col Manchester United: l'ex azzurro ha esteso il suo ...

