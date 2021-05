CATERINA BALIVO VERSO LA PRIMA SERATA DI RAI1? “I VERTICI DI VIALE MAZZINI STAREBBERO…” (Di giovedì 13 maggio 2021) Per anni è stata il volto del pomeriggio Rai, tra la PRIMA e la seconda rete. Festa Italiana, Detto Fatto e Vieni da Me, l’ultimo programma condotto da CATERINA BALIVO su RAI1. Poi una pausa, per scelta sua, fino al Cantante Mascherato dove è stata un’ottima giurata nello show di Milly Carlucci. Il suo quadernetto ricco di indizi e appunti le ha permesso di indovinare più di un vip mascherato. Così brava da meritare la corona imperiale…! “Nella PRIMA puntata del Cantante Mascherato 3, CATERINA arriverà con la corona in testa, se vuole anche una corona imperiale, ancora più alta!”, così Milly Carlucci dopo la finale del talent. Salvo cambiamenti, dovremmo dunque rivedere la BALIVO nella terza edizione del Cantante Mascherato. Ora si occupa a social e podcast ma un ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 13 maggio 2021) Per anni è stata il volto del pomeriggio Rai, tra lae la seconda rete. Festa Italiana, Detto Fatto e Vieni da Me, l’ultimo programma condotto dasu. Poi una pausa, per scelta sua, fino al Cantante Mascherato dove è stata un’ottima giurata nello show di Milly Carlucci. Il suo quadernetto ricco di indizi e appunti le ha permesso di indovinare più di un vip mascherato. Così brava da meritare la corona imperiale…! “Nellapuntata del Cantante Mascherato 3,arriverà con la corona in testa, se vuole anche una corona imperiale, ancora più alta!”, così Milly Carlucci dopo la finale del talent. Salvo cambiamenti, dovremmo dunque rivedere lanella terza edizione del Cantante Mascherato. Ora si occupa a social e podcast ma un ...

