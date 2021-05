(Di giovedì 13 maggio 2021) La nostradi Castleviania 4, la nuova e ultima stagione dell'anime didisponibile sulla piattaforma dal 13 maggio 2021. In questa nostradi4 possiamo finalmente mettere la parola fine ad una saga animata che, tra alti e bassi, ha riscosso un grande successo tra gli utenti die gli appassionati di videogiochi. Vi ricordiamo, infatti, che l'anime è basato suIII: Dracula's Curse, titolo videoludicofine degli anni Ottanta che, forse, solo i non più giovanissimi come noi potranno ricordare. Anche questa quarta stagioneanimata è stata creata da Warren Ellis che ne è anche produttore esecutivo, e vede la regia di Sam Deats responsabile anche delle precedenti ...

Castlevania 4, la recensione: nuovi e vecchi nemici caratterizzano il finale della serie Netflix

Un nuovo R - Type a distanza di diciotto anni dal precedente R - Type Final , da ... come con Bloodstained: Ritual of the Night (in tutto e per tutto un nuovo Castlevania a opera ...
505 Games farà da publisher del prossimo gioco di Mercury Steam, software house già noto per Castlevania Lords of Shadow.