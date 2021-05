CASTEL VOLTURNO – Il Napoli prepara la sfida con la Fiorentina | terapie e palestra per Koulibaly

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo il successo sull’Udinese allo Stadio Maradona e un giorno di riposo, ilha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center. Gli azzurrino il match contro lain programma allo Stadio Artemio Franchi domenica alle ore 12.30 per la 37esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con un a fase di torello. Successivamente riscaldamento atletico su circuito. Di seguito esercitazione di passing drill e lavoro di possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto.ha fattoe lavoro in. FONTE E FOTO IN EVIDENZA: SSC

