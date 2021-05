Castel Gandolfo: arriva un centro di formazione tecnica per le attività cinofile sportive e operative (Di giovedì 13 maggio 2021) Passione per lo sport, amore per la natura e gli animali. La convinzione che il cane rivesta ormai un ruolo sociale importante, non solo come compagno “da lavoro” come accade per le unità cinofile operative, ma anche nella famiglia, a fianco degli anziani e dei bambini, è ormai ampiamente diffusa. Anche sullo sport il binomio uomo/cane si è affermato e molti si allenano e spesso partecipano assieme a competizioni. L’amico a 4 zampe è infatti uno stimolo che batte la pigrizia umana e lo coinvolge nelle attività piu’ strane…dal dog-trekking al cani-cross (corsa coi cani), all’ agility, disc-dog, mantrailing, nose-working, ginnastica propriocettiva per i nostri beniamini e le attività in acqua. Ed è proprio dall’acqua del Lago che l’associazione sportiva Castel Gandolfo Outdoor, già sede degli allenamenti delle Unità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Passione per lo sport, amore per la natura e gli animali. La convinzione che il cane rivesta ormai un ruolo sociale importante, non solo come compagno “da lavoro” come accade per le unità, ma anche nella famiglia, a fianco degli anziani e dei bambini, è ormai ampiamente diffusa. Anche sullo sport il binomio uomo/cane si è affermato e molti si allenano e spesso partecipano assieme a competizioni. L’amico a 4 zampe è infatti uno stimolo che batte la pigrizia umana e lo coinvolge nelle attività piu’ strane…dal dog-trekking al cani-cross (corsa coi cani), all’ agility, disc-dog, mantrailing, nose-working, ginnastica propriocettiva per i nostri beniamini e le attività in acqua. Ed è proprio dall’acqua del Lago che l’associazione sportivaOutdoor, già sede degli allenamenti delle Unità ...

