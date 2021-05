Caso stupro al Torrino: come proseguono le indagini (Di giovedì 13 maggio 2021) La polizia prova a stringere il cerchio intorno alle indagini relative al Caso di violenza sessuale avvenuto in una scuola del Torrino. La vittima, una cuoca dell’istituto, è stata ascoltata degli ispettori della Squadra Mobile: nel mentre, la Scientifica ha raccolto e esaminato indizi, sulla scia delle indicazioni di alcuni residenti del quartiere, relativi a due parchi sul retro del plesso che sarebbero abbandonati da circa 10 anni e presso i quali gli ispettori hanno analizzato alcune tracce in due baracche che potrebbero essere state usate come un appoggio di fortuna da chi è poi entrato armato di coltello nella scuola, violentando la donna. Incrociando i dati, si prova a tracciare l’identikit dell’uomo “dalla carnagione olivastra” – così descritto dalla vittima – che si è scagliato contro la cuoca. Intanto, la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 maggio 2021) La polizia prova a stringere il cerchio intorno allerelative aldi violenza sessuale avvenuto in una scuola del. La vittima, una cuoca dell’istituto, è stata ascoltata degli ispettori della Squadra Mobile: nel mentre, la Scientifica ha raccolto e esaminato indizi, sulla scia delle indicazioni di alcuni residenti del quartiere, relativi a due parchi sul retro del plesso che sarebbero abbandonati da circa 10 anni e presso i quali gli ispettori hanno analizzato alcune tracce in due baracche che potrebbero essere state usateun appoggio di fortuna da chi è poi entrato armato di coltello nella scuola, violentando la donna. Incrociando i dati, si prova a tracciare l’identikit dell’uomo “dalla carnagione olivastra” – così descritto dalla vittima – che si è scagliato contro la cuoca. Intanto, la ...

