Caserta | furti e rapine nei negozi | il grido di allarme di Confcommercio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiesprime preoccupazione per l’incremento dei casi di microcriminalità ai danni delle attività commerciali che si sta registrando nelle ultime settimane nel capoluogo e in tutto il territorio provinciale. Gioiellerie,di abbigliamento, botteghe artigiane e non solo, presi di mira dai ladri, in qualche caso anche da teppisti. Un fenomeno, quello deie delle, previsto e prevedibile considerato il momento di emergenza economica e la conseguente crisi che sta mordendo tanti settori produttivi. ‘Ci appelliamo alle forze dell’ordine – fa sapere il presidente provinciale di, Lucio Sindaco – affinché possano potenziare i controlli, presidiare il territorio con maggiore attenzione, ...

