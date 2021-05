Case popolari | stop all’aumento dei fitti | domani presidio sotto la Regione

(Di giovedì 13 maggio 2021)regionale unitario del Sunia, del Sicet, dell’Uniat e di Assocasa,mattina, venerdì 14 maggio 2021, sul tema sul mancato decollo della riforma dell’edilizia pubblica, sull’inerzia delle istituzioni pubbliche sulle problematiche abitative, sul caos gestionale del patrimonio pubblico e sull’ipotesi di un aumento indiscriminato dei canoni dell’edilizia popolare. “C’e’ il rischio concreto dell’esplosione di una bomba sociale in un momento storico già estremamente delicato”, spiega Luigi Estero dell’Uniat, per il quale “l’aumento indiscriminato dei canoni, soprattutto per le fasce più deboli, è una scelta politica incomprensibile”. “Chiediamo allaCampania una decisa inversione di rotta sulle politiche abitative e sulla gestione dell’immenso patrimonio pubblico – aggiunge -, oltre che la revisione di una riforma ...

Il superbonus 110% è stato ulteriormente prorogato per i condomini e gli I. A. C. P., Istituti Autonomi. Rimangono esclusi dalla proroga gli edifici unifamiliari nonchè gli interventi effettuati dai condòmini all'interno del proprio appartamento condominiale. Ecco in chiaro chi beneficerà ...... tra cui Philips, riferendosi alle suelampadine della serie Hue, ma affinché Matter prenda davvero piede all'interno dellesarà necessario che tutte le aziende si adeguino il prima ...Presidio regionale unitario del Sunia, del Sicet, dell’Uniat e di Assocasa, domani mattina, venerdì 14 maggio 2021, sul tema sul mancato decollo della riforma dell’edilizia pubblica, sull’inerzia dell ...Non è certamente passato inosservato tra la comunità di Lariano lo sgombero dei 7 alloggi popolari di proprietà del Comune, avvenuto nella giornata di lunedì in tre stabili del centro cittadino. L’ope ...