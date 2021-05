(Di giovedì 13 maggio 2021), il libraio di Altaforte raccontaRoma, 13 mag – Lo scempio spesso non ha limiti. Lo scempio può tramutarsi in una “macelleria messicana”, per stessa ammissione del capo partigiano Ferruccio Parri, davanti al macabro scenario, rivoltante, di Piazzale Loreto. Lo scempio spesso ha i contorni di chi dimentica, di chi non riconosce il vero volto del rivoluzionario.era lì, o meglio il suo corpo esanime, affianco a Benito Mussolini. Un “vitello appeso” (come ha ricordato il poeta statunitense Ezra Pound), uno dei fondatori del Partito comunista d’Italia. Lì per chiudere il cerchio da socialisti prima, avversari dopo, affratellati infine., que viva il socialismo Il giorno prima, il 28 aprile 1945, trovò la morte ...

Advertising

zazoomblog : Cartastràccia Nicola Bombacci: rivoluzione contro la veglia dei pensatori - #Cartastràccia #Nicola #Bombacci: -

Ultime Notizie dalla rete : Cartastràccia Nicola

Da più parti, ultimi in ordine di tempo gli interventi diFratoianni e Tito Boeri, si è lamentato che procedere in quel modo penalizzerebbe i giovani, i neolaureati, perché in quanto tali non ...Da più parti, ultimi in ordine di tempo gli interventi diFratoianni e Tito Boeri, si è lamentato che procedere in quel modo penalizzerebbe i giovani, i neolaureati, perché in quanto tali non ...