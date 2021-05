Caro Franceschini, la cultura si può sostenere, ma è impossibile da governare (Di giovedì 13 maggio 2021) Nella serata di oggi il ministro della cultura Dario Franceschini parlerà alle telecamere del noto programma “Porta a Porta”: “Bisogna che quest’estate ci siano molti spettacoli all’aperto”, dirà. “Sto per firmare un nuovo bando per i fondi d’emergenza per sostenere il cinema, la prosa e lo spettacolo nelle arene e all’aperto”. E’ una bella notizia, e speriamo che non piova, perché mai come oggi gli investimenti pubblici possono determinare la sopravvivenza di settori crollati per l’epidemia. Per la politica è difficile, anzi quasi impossibile, prevedere in che direzioni la tecnologia e l’economia stiano spingendo il pubblico, ma prima deve decidere se il suo compito sia assecondare le trasformazioni in atto, magari regolamentandole, o cercare di frenarle. In Italia nel 2019 erano stati venduti 97.586.858 di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 maggio 2021) Nella serata di oggi il ministro dellaDarioparlerà alle telecamere del noto programma “Porta a Porta”: “Bisogna che quest’estate ci siano molti spettacoli all’aperto”, dirà. “Sto per firmare un nuovo bando per i fondi d’emergenza peril cinema, la prosa e lo spettacolo nelle arene e all’aperto”. E’ una bella notizia, e speriamo che non piova, perché mai come oggi gli investimenti pubblici possono determinare la sopravvivenza di settori crollati per l’epidemia. Per la politica è difficile, anzi quasi, prevedere in che direzioni la tecnologia e l’economia stiano spingendo il pubblico, ma prima deve decidere se il suo compito sia assecondare le trasformazioni in atto, magari regolamentandole, o cercare di frenarle. In Italia nel 2019 erano stati venduti 97.586.858 di ...

