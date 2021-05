Caro Di Maio, la strategia del silenzio sul caso Zaki è solo l’ennesimo regalo all’Egitto (Di giovedì 13 maggio 2021) LA VIDEOLETTERA DI RICCARDO BOCCA: 13 MAGGIO 2021 Carissimo Luigi Di Maio, le invio questa videolettera perché lei – dall’alto della sua carica di ministro degli Esteri – ha rilasciato dichiarazioni al di là dello dello sconcertante riguardo al caso di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere dal 2020 al Cairo con accuse legate alla sua attività giornalistica e politica. “Tutte le iniziative”, ha detto in televisione, “sono meritorie, ma più aumenta il clamore mediatico del caso e più l’Egitto reagisce irrigidendosi”. Non solo. Ha anche detto che non bisogna illudersi di ottenere qualcosa con il clamore, ma anzi ha invocato la strategia del silenzio: quella in cui la società civile sta zitta zitta in attesa di un lieto fine. Parole che ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 maggio 2021) LA VIDEOLETTERA DI RICCARDO BOCCA: 13 MAGGIO 2021 Carissimo Luigi Di, le invio questa videolettera perché lei – dall’alto della sua carica di ministro degli Esteri – ha rilasciato dichiarazioni al di là dello dello sconcertante riguardo aldi Patrick, lo studente egiziano dell’Università di Bologna in carcere dal 2020 al Cairo con accuse legate alla sua attività giornalistica e politica. “Tutte le iniziative”, ha detto in televisione, “sono meritorie, ma più aumenta il clamore mediatico dele più l’Egitto reagisce irrigidendosi”. Non. Ha anche detto che non bisogna illudersi di ottenere qualcosa con il clamore, ma anzi ha invocato ladel: quella in cui la società civile sta zitta zitta in attesa di un lieto fine. Parole che ...

